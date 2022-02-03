У Шкарлета решили отменить повторный конкурс в Могилянке: все детали

Министерство образования и науки Украины, которое возглавляет Сергей Шкарлет отменит приказ о втором конкурсе на пост президента Киево-Могилянской академии. Накануне студенты объявили забастовку, заявив, что МОН превышает свои полномочия, назначая новый конкурс.

Решение насчет конкурса было принято на совещании с представителями вуза и студентов, в котором также принимали участие Минобразования, руководство парламента и нардепы. Об итогах сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, удалось договориться, что сообщество студентов создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкого. Это должно помочь решить ситуацию в коллективе вуза и избежать длительного судебного процесса.

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Напомним, что 2 февраля студенты объявили забастовку. Они заявили, что по закону у МОН отсутствуют полномочия признавать или не признавать результаты голосования на выборах в вузах. Поэтому решение об оглашении нового конкурс является превышением полномочий и давлением на университет.

27 января состоялось голосование за нового президента вуза во втором туре. В него прошли экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит и декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент, и.о. президента вуза Александра Гуменна.

На следующий день обнародовали результаты голосования, согласно которым Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%). В то же время во время голосования произошло ЧП: в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Один ящик облили краской, один похитили. Похищенный ящик нашли, а бюллетени из него признали действительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля студенты объявили о планах устроить акцию протеста под Кабмином.