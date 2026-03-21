'У тебя есть собственное мнение? Пиши!' Студентка философии из Могилянки поделилась криком души, как университеты отбивают желание учиться

Студентка Киево-Могилянской академии, которая учится на специальности "Философия", сетует на то, что в университете ей не дают возможность выражать свое мнение в таком формате, как она это видит. Вместо того чтобы обсудить определенное прочитанное произведение, преподаватели предлагают написать письменную работу, которая получается реферативной, ведь в ней невозможно вместить большой объем собственных мыслей.

Своими размышлениями по этой проблеме девушка поделилась в соцсети TikTok. По ее мнению, на ее специальности именно такой формат не подходит.

В чем суть проблемы

Студентка отмечает, что во время учебы все сводится к написанию научных работ. А она хочет исследовать прочитанные книги не таким способом. Так, она хочет произведение обсудить и высказать свое мнение, а также услышать мнения других, на что ей предлагают написать на эту тему письменную работу. Такая работа будет реферативной, поскольку этот формат не дает пространства для широкого освещения собственного видения вопросов. Соответственно личное мнение теряется, потому что кроме него, нужно в работу вместить еще много материала.

"Когда вы читаете текст не для того, чтобы что-то понять, а чтобы написать письменную работу, у вас эта работа получится реферативной, потому что вы не можете там нормально выразить свое мнение, потому что оно высказывается в своем индивидуальном формате. А вам дают конкретный формат, по которому вам надо идти", – рассказывает студентка.

Она считает, что этот способ работы может быть уместным на таких специальностях, как юриспруденция, международные отношения и т.д., но на философии он не подходит.

Студентка говорит, что только на каникулах, вместо отдыхать, она находит время читать то, что ей интересно, поскольку ей не дают возможности это сделать в университете.

"Я поступила на философию, потому что меня интересовала эта сфера. Меня тянуло к этому, но больше не тянет. Университет не помог мне углубиться в эту тему", – отмечает студентка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, может ли студент оценивать преподавателя. Речь идет об оценке педагогов, которое происходит в конце каждого года в западных университетах.

Также мы рассказывали о том, что студентка Киево-Могилянской академии поделилась опытом, как ей удалось перейти на бесплатное обучение после того, как она поступила на контракт. По словам девушки, наличие большого количества достижений в течение всех школьных лет оказалось важнее баллов на Национальном мультипредметном тесте.

