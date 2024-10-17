'У учеников есть страх перед учителем': педагог из 'Школы супергероев' назвал ключевую проблему образования по всей Украине

В системе образования в Украине до сих пор осталась проблема, когда школьники испытывают страх перед учителем. Это заметно у детей из разных учебных заведений.

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Об этом в интервью ZN.ua сказал учитель истории Евгений Кравченко, работающий в "Школе супергегоев" в Днепре. Это сеть образовательных центров для детей, которые находятся на длительном лечении или реабилитации.

По его словам, эта проблема существует и в больничной школе – ребенок, к которому приходит педагог, испытывает страх и ожидает чего-то плохого и скучного для себя. Кравченко подчеркнул, что учителям нужно мотивировать ребенка, показать ему, как это увлекательно – учиться и открывать что-нибудь новое.

"Мне важно, чтобы у моих учеников исчез страх перед учителем. Это огромная проблема, и в больничной школе, куда попадают дети из разных школ области, я вижу ее в каждой палате, куда прихожу. Учитель пришел, значит, будет что-то не очень приятное, грустное и скучное", – отметил Кравченко.

Также он рассказал, что когда ребенок не хочет учиться, он приходит к нему в палату и становится как агитатором – рассказывает, насколько ценны знания, особенно знание истории.

"Чтобы посещать занятия, родители учеников или даже сами дети заключают соглашение об учебе. И часто, когда дети не идут на контакт и не хотят учиться, я прихожу в их палату, и мы ведем разговор о ценности знаний, в частности о ценности уроков истории, о том, как незнание прошлого возвращается ошибками сегодня", – заметил учитель "Школы супергероев".

Ранее Кравченко рассказывал, что его учительский труд непростой, однако он находит силу в своих учениках. В таких заведениях особенно остро ощущается важность для детей не просто получать знания, но и отвлекаться от болезни и больничной палаты.

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