Уберите смартфоны, дайте им поскучать. Ученый объяснил, почему родителям нужно меньше опекать своих детей

Дети проводят значительную часть свободного времени на экране гаджетов. Вместо этого они забывают о занятиях вне сети. В частности, школьники хотят проводить время с родителями, однако не привыкли к их присутствию.

По словам педиатра и доктора медицинских наук Майкла Рича, летом дети действительно проводят больше времени перед экраном, но настоящей проблемой становится необходимость найти баланс между необходимостью занятий вне сети. Ученый в интервью Нarvard советует дать возможность школьникам поскучать и лишить их смартфонов.

"Нужно вернуть скуку. Сейчас мы живем в обществе, наполненном технологиями, позволяющим нам никогда не скучать. Мы не можем подняться в лифт, не вытащив телефоны. Мы не смотрим на других людей на улице или в мире", – говорит Рич.

По его словам, скука – это не плохо. Напротив, это возможность создать условия для создания связи с окружающим миром, окружающими и внутренним "я".

"Я считаю, что нам следует смотреть на скуку не как на то, чего следует избегать или отвлекать, а как на возможность. Подумайте о нашей взрослой жизни. Мы стараемся иметь достаточно времени, чтобы сделать все то, что мы хотим сделать, и нам нужно сделать. Управление временем становится огромной проблемой", – уверяет ученый.

Он замечает, что для взрослых это значительная роскошь – скучать. Ведь гаджеты отвлекают внимание от всего происходящего вокруг. По мнению Рича, дети, которые больше проводят времени на природе гораздо счастливее, менее одиноки и тревожны, чем школьники, которые все время прикованы к своим телефонам.

В частности, если они действительно отрываются от телефонов, то ощущают облегчение и спокойствие. Так что одна из вещей, о которой специалисты говорят со взрослыми – это страх потерять что-то.

Кроме того, подростки испытывают страх быть оставленными или не вовлеченными в постоянное текстовое общение. Ученый советует предоставлять больше возможностей для детей находиться на природе. К примеру, пойти к озеру, ездить на велосипеде или делать то, чем нельзя заниматься зимой.

Специалист советует меньше защищать своих детей в физическом мире и позволить им немного побродить. Ведь подростки не смогут учиться ориентироваться во внешнем мире, если у них не было шанса попробовать и совершить ошибки. В частности это касается случаев, когда взрослые следят за школьниками с помощью телефонов. Поэтому, по словам ученого, следует дать возможность детям совершать свои ошибки.

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