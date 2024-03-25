Участники НМТ-2023 не могут зайти в персональные кабинеты: что случилось

Участники Национального мультипредметного теста 2023 не могут зайти в персональные кабинеты из-за активной фазы регистрации поступающих на НМТ-2024. Украинский центр оценивания качества образования пояснил, что это происходит во избежание недоразумений. В то же время, Информационная карточка для формирования в PDF-формате будет доступна во вкладке "Результаты".

Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте. Там также отметили, что в ближайшее время доступ для участников НМТ-2023 в персональные кабинеты будет восстановлен.

"Работа персональных кабинетов участников, проходивших НМТ в 2023 году, приостановлена на период активной фазы регистрации поступающих для участия в НМТ-2024 во избежание недоразумений. Однако не волнуйтесь: во вкладке "Результаты" будет доступна для формирования в PDF-формате ваша Информационная карточка результатов НМТ. Извиняемся за неудобства и просим участников прошлого года подождать со входом в свои кабинеты. Уже в ближайшее время доступ к ним будет восстановлен", – говорится в сообщении.

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УЦОКО также подчеркнуло, что те участники НМТ-2023, которые хотят сдать тестирование в этом году, должны создавать новые персональные кабинеты, а не пользоваться прошлогодним. Сервис регистрации размещен на главной странице сайта центра оценивания образования.

Напомним, 14 марта началась регистрация абитуриентов для участия в НМТ-2024 и продлится до 11 апреля включительно. Внести изменения в личные кабинеты можно будет до 15 апреля. В частности, участники могут выбрать другой предмет, населенный пункт в Украине или за рубежом и потребность в тестировании во время дополнительных сессий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что две категории абитуриентов могут не составлять НМТ в 2024 году.

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