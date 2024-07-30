Участники НМТ-2024 из Львова получат премии: кого это будет касаться

Школьники, получившие самые высокие баллы по Национальному мультипредметному тесту (НМТ) в 2024 году, будут отмечены премиями. Такое решение согласовал исполнительный комитет Львовского городского совета (ЛГС).

Видео дня

В частности, согласно постановлению, за 800 баллов выпускники получат 30 тысяч гривен, за 600 – 20 тысяч, за 400 – десять. Информация появилась во время проведения онлайн-трансляции на официальной странице ЛГС в Facebook.

Участники заседания отметили, что премии выплатят из бюджета города, суммы указаны без учета налогов.

Известно, что во Львовской области двое школьников сдали НМТ на максимальные 800 баллов. Всего в Украине семеро учеников с таким результатом. Еще девять учеников из области в этом году набрали по 600 баллов.

Напомним, выпускница лицея №23 в Житомире София Тарнавская получила самые высокие 200 баллов по каждому предмету на НМТ в 2024 году. Девушка самостоятельно готовилась к экзаменам и выполнила все задания без единой ошибки. Абитуриентка единственная, кто имеет такой результат в Житомирской городской территориальной общине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все участники НМТ-2024 получили результаты экзамена в персональных кабинетах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!