Все участники НМТ-2024 получили результаты экзамена в персональных кабинетах

Участники дополнительных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) 2024 года получили результаты за экзамен. Посмотреть баллы поступающие могут в персональных электронных кабинетах.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там отметили, что информация с карточки поступающего необходима для поступления в заведения высшего образования в Украине. Участники, которым нужно подать оригинал документа в зарубежный университет, могут заказать выдержку из результатов.

"Все участники дополнительных сессий национального мультипредметного теста уже получили свои результаты по шкале 100–200 баллов в персональных кабинетах. Поступающим, которые проходили тестирование в период с 11 по 19 июля, во вкладке "Результаты НМТ-2024" доступна опция формирования информационной карты участника НМТ", – говорится в сообщении.

Напомним, 20-25 тысяч украинских поступающих в 2024 году смогут получить гранты на обучение. Сумма пособия от государства составит от 15 до 25 тысяч гривен. Однако для некоторых специальностей она может достигать 37 тысяч. Размер гранта будет зависеть от количества баллов, полученных на НМТ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как получить грант на обучение в университете в 2024 году.

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