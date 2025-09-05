Участники специальной сессии ЕВЭ получили приглашение на экзамен: кого могут не допустить к тестированию

Участники специально организованной сессии единого вступительного экзамена (ЕВЭ) получили приглашения-пропуска в своих электронных кабинетах. В них указаны дата, время и место проведения тестирования для поступающих в аспирантуру и магистратуру в 2025 году в Украине.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Он также сообщил, что тех абитуриентов, которые опоздают в пункт тестирования, не допустят к сдаче экзамена. Поэтому абитуриентам необходимо заранее проложить маршруты проезда.

Для допуска в пункт тестирования поступающий должен предъявить оригинал экзаменационного листа, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе), и приглашение-пропуск.

Напомним, в 2025 году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины. Тест по общей учебной компетенции (ТОУК) не сдали 6 студентов из 13 591 человека. Пороговых баллов по иностранному языку не преодолели 298 поступающих, из которых 212 мужчин и 86 женщин.

Примерно 80% – доля мужчин среди тех, кто не явился на тестирование. В среднем среди всех специальностей таких оказалось 20,4%. Высший балл (от 150 до 200) получили 39,8% поступающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что абитуриенты в аспирантуру впервые в 2025 году будут сдавать отдельный экзамен в форме внешнего независимого оценивания.

