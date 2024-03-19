Учебники с ошибками, а в 5 классах учат то, что другие ученики – в восьмом'': учителя назвали проблемы спецшкол в Украине

Учителя, работающие в специальных школах, рассказали, что детям с особыми образовательными потребностями не хватает качественных учебников. В частности, для школьников с нарушением зрения выбор пособий невелик, а те, что есть, часто имеют дефекты. Например, лишние точки на рисунках, не соблюденное расстояние между строками, отсутствие букв, знаков или, наоборот, плохо выделены начала тем уроков и т.п. По словам одной из просветительниц, учебники шрифтом Брайля не печатают в большом количестве и педагогам приходится работать с той литературой, которую получает учебное заведение.

Кроме того, учителя сетуют и на обучающую программу для 5-10 классов. Просветители говорят, что по отдельным предметам темы нужно пересматривать. В частности, это касается украинской литературы, когда дети 5-го класса специальной школы учат произведения, которые проходят восьмиклассники обычного учебного заведения. Педагоги в интервью Новой украинской школе отмечают, что программа затруднена для таких учеников и им сложно понять отдельные темы, несмотря на то, что учителя пытаются максимально объяснять.

Также специалисты, работающие в школах для детей с особыми образовательными потребностями говорят, что школьники не могут качественно усваивать учебный материал из-за перегруженности произведений в сокращенных вариантах.

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"В программе по украинской литературе есть произведения, которые ученики в специальной школе должны изучать в 5 классе, в то время как ученики обычных школ учат их в 8-м. Конечно, нашим ученикам сложно понять, учителя пытаются объяснять с помощью визуальных средств, но программа действительно затруднена", – рассказала одна из педагогов.

Учителя отмечают, что в старших классах не хватает часов на предметы и факультативы социально-бытового ориентирования. По их словам, не все ученики одинаково учатся одним и тем же навыкам.

Не хватает в специальных школах и специалистов, таких как ассистент ребенка, учителя в классах, где учатся школьники с тяжелыми нарушениями речи, специалистов, владеющих жестовым языком. Кроме того, учебным заведениям нужно и большее количество психологов, особенно это остро почувствовалось после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Педагоги отметили также, что во время подготовки специалистов в высших учебных заведениях нужно вводить курс для будущих учителей-предметников (например по географии, химии, физике, математике и т.п.), чтобы они могли преподавать его и для детей с ООП.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по результатам исследования, НУШ в 5-6 классах испытывает проблемы с учебниками, учителями и нагрузкой.

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