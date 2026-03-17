Ученический билет в смартфоне и бонусы за обучение: как работает Мрія ID

В приложении Мрія появился цифровой образовательный документ Мрія ID. Им могут пользоваться украинские ученики просто в своем смартфоне – расплатиться за льготный проезд в транспорте, а в будущем накапливать баллы для различных активностей.

Об этом сообщает Министерство образования и науки. В дальнейшем функции приложения планируют расширить.

Что такое Мрія ID

Это электронный документ, в котором содержатся все основные данные ученика: имя и фамилия, учебное заведение, класс и фотография ребенка. Чтобы пользоваться этой опцией, школа должна быть подключена к государственной образовательной экосистеме Мрия.

Где еще можно применить Мрія ID

Также этим приложением ученики смогут воспользоваться для льготного проезда в общественном транспорте, как это делают уже в Запорожье и Одессе. Для этого школьник должен во время проезда показать свой электронный документ в смартфоне. Однако чтобы этой услугой ученики могли пользоваться, нужно решение городского совета.

"Чтобы школьники могли пользоваться электронным ученическим в городе, это должно предусмотреть решение местного совета. После этого Мрія ID можно использовать как цифровой ученический билет. Согласно постановлению Кабмина №177 этого документа достаточно, чтобы подтвердить статус ученика", — отмечает Максим Илюхин, соруководитель Мрії.

Как получить мрійки

Мрійки – это виртуальная валюта, которую в будущем смогут получать школьники за различную активность и любознательность, например, прохождение викторин, просмотр познавательных видео и регулярное выполнение домашних заданий. За это в приложении будут накапливаться баллы, которые можно будет использовать на билеты в кино, VR-квесты, обменять их на доступ к мастер-классам, курсам и занятиям с репетиторами, сертификаты на покупку книг и прочее. К такой инициативе могут присоединиться как крупные национальные компании, так и локальные бизнесы.

