Ученикам трудно утром просыпаться по утрам: Шотландия придумала, как бороться с постоянными опозданиями в школах

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
21
Ученикам трудно утром просыпаться по утрам: Шотландия придумала, как бороться с постоянными опозданиями в школах

В Шотландии предложили адаптировать график школьного обучения для учеников работающих родителей. Таким образом в стране планируют бороться с постоянными опозданиями в школах.

Местные власти некоторых районов рассматривают возможность изменения структуры учебной недели, когда некоторые школы будут заканчивать уроки до обеда в пятницу уже в начале 2026-2027 учебного семестра. Об этом информирует Daily Mail. Учителя уверяют, что подростки приходят с опозданием в школу, особенно в средних школах, ведь им трудно вставать утром. Именно поэтому, по мнению педагогов, это следует учесть при составлении расписания.

Ученикам трудно утром просыпаться по утрам: Шотландия придумала, как бороться с постоянными опозданиями в школах

Министр образования Шотландии Дженни Гилрут отметила, что расписание следует изменить, ведь часто подростки спят дольше и рискуют пропустить начало уроков. Обучение обычно начинается около 9 утра. Она заверила, что ведомство рассмотрит возможность реструктуризации школьного дня, чтобы попытаться решить рост проблемного поведения и насилия в средних школах.

Рост потребностей в поддержке школьников и влияние ковида создают дополнительные факторы в этом вопросе. Чиновница отметила, что учебный день должен подходить также родителям, которые ходят на работу.

В то же время, в Шотландии существует множество различных подходов к продолжительности школьного дня, что зависит от школы и местных властей.

Ученикам трудно утром просыпаться по утрам: Шотландия придумала, как бороться с постоянными опозданиями в школах

Напомним, четыре из пяти руководителей школ в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии сообщили, что за последний год педагоги подверглись жестокому обращению со стороны родителей учеников. Так, согласно опросу, в учителей плевали, "троллили" в социальных сетях и даже физически нападали.

42% учителей отметили, что в течение последнего года были вынуждены заблокировать родителей на сайте учебного заведения. Более трети педагогов сообщили о случаях в полицию, а более 70% педагогов прислали предупредительное или электронное письмо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что произошло с первым городом в Англии, который попытался запретить смартфоны для детей до 14 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ШотландияУчеба за границейУчебашкола