Ученикам трудно утром просыпаться по утрам: Шотландия придумала, как бороться с постоянными опозданиями в школах

В Шотландии предложили адаптировать график школьного обучения для учеников работающих родителей. Таким образом в стране планируют бороться с постоянными опозданиями в школах.

Местные власти некоторых районов рассматривают возможность изменения структуры учебной недели, когда некоторые школы будут заканчивать уроки до обеда в пятницу уже в начале 2026-2027 учебного семестра. Об этом информирует Daily Mail. Учителя уверяют, что подростки приходят с опозданием в школу, особенно в средних школах, ведь им трудно вставать утром. Именно поэтому, по мнению педагогов, это следует учесть при составлении расписания.

Министр образования Шотландии Дженни Гилрут отметила, что расписание следует изменить, ведь часто подростки спят дольше и рискуют пропустить начало уроков. Обучение обычно начинается около 9 утра. Она заверила, что ведомство рассмотрит возможность реструктуризации школьного дня, чтобы попытаться решить рост проблемного поведения и насилия в средних школах.

Рост потребностей в поддержке школьников и влияние ковида создают дополнительные факторы в этом вопросе. Чиновница отметила, что учебный день должен подходить также родителям, которые ходят на работу.

В то же время, в Шотландии существует множество различных подходов к продолжительности школьного дня, что зависит от школы и местных властей.

Напомним, четыре из пяти руководителей школ в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии сообщили, что за последний год педагоги подверглись жестокому обращению со стороны родителей учеников. Так, согласно опросу, в учителей плевали, "троллили" в социальных сетях и даже физически нападали.

42% учителей отметили, что в течение последнего года были вынуждены заблокировать родителей на сайте учебного заведения. Более трети педагогов сообщили о случаях в полицию, а более 70% педагогов прислали предупредительное или электронное письмо.

