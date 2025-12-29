Ученики 1-11 классов будут получать бесплатное питание: Свириденко озвучила детали

С сентября 2026 года бесплатное горячее питание планируют ввести для учеников 1–11 классов по всей Украине. В правительстве подтвердили планы распространить программу на всех школьников без исключения с нового учебного года.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что правительство готовит все необходимые решения для этого.

"Сегодня для реализации первого этапа программы направили почти 5,9 млрд грн субвенции общинам, чтобы обеспечить первый этап питания для школьников в 2026 году", – сказала Свириденко.

Она отметила, что всего в Государственном бюджете на 2026 год на эту программу предусмотрено 14,4 млрд грн.

Кроме того, отдельно заложено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.

Масштабирование на 2026 год

С начала 2025 года ученики 1– 4 классов были обеспечены бесплатным горячим питанием в школах по всей стране. С сентября горячие обеды также начали получать ученики 5–11 классов льготных категорий – внутренне перемещенные, дети из малообеспеченных семей и т.д., а также ученики в прифронтовых областях.

В следующем году эту программу масштабируют на всех школьников.

"Наш приоритет – создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения", – подчеркнула Свириденко.

Эта инициатива является частью реформы школьного питания, которую внедряют при поддержке первой леди Елены Зеленской. По ее словам, реформа школьного питания – это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября 2025 года в Николаеве бесплатно питаются в школах не только ученики начальных классов. Горячими обедами обеспечили всех детей с 5 по 11 класс, которые учатся очно в учебных заведениях города.

