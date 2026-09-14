"Ученики должны крутить педали сами". Образовательный эксперт раскритиковал "шоу" на уроках: законы дидактики не обманешь

Украинский образовательный эксперт Виктор Громовой раскритиковал современное школьное обучение и сравнил его с велосипедом. По его словам, все попытки придумать новую модель для педагогов обычно заканчиваются провалом, ведь существуют базовые принципы дидактики, на которых держится любая модель обучения.

В посте в Facebook Громовой отмечает, что в настоящее время все чаще принижают значение опыта старших педагогов, якобы наступила цифровая эпоха, дети стали другими и к ним нужен особый подход, ведь классические методы устарели. Таким образом, опытных учителей пытаются "пересадить на новомодные конструкции".

"Но давайте откровенно: велосипед с квадратными колесами по асфальту не едет, каким бы модным цветом ты его ни покрасил!" – пишет эксперт.

Он объясняет, что обучение должно проходить от простого к сложному, и ни один гаджет или теория об "особом поколении" этого не изменит. Кроме того, уже веками существует логика, без которой образование превращается в хаос. Так, например, руль велосипеда задает точное, проверенное наукой направление. То же самое и в обучении – никакие цифровые тренды или игрушки не должны заменять фундаментальные научные знания. Рама – она держит все детали. Если сравнить это со школой: без системности знания детей превратятся в отрывочный контент, который мгновенно забывается.

Чтобы велосипед ехал, нужно крутить педали: если школьники не будут прилагать усилия и не будут понимать, зачем они учатся, двигаться дальше будет невозможно. Ведь, как уверяет Громовой, нельзя просто развлекать детей на уроках, потому что учиться — это тоже труд.

В то же время в эпоху визуалов принцип наглядности, который педагог сравнивает с фарами и зеркалами, помогает визуально воспринимать материал. Повторение и практика надежно закрепляют пройденный материал в памяти. Кроме того, школьники должны понимать, зачем им учиться и как это пригодится им в дальнейшей жизни и будущей профессии. Специалист отмечает, что каждый учитель может адаптировать процесс обучения детей, в том числе с учетом особенностей современного поколения, однако при этом не должна нарушаться классическая структура обучения.

"В конце концов, законы физики, как и базовые принципы дидактики, не обманешь. Можно сколько угодно прятаться за модными лозунгами о "цифровой эпохе", покупать дорогие интерактивные панели или списывать нежелание учиться на "особенности поколения". Но основа остается неизменной: колеса должны быть круглыми, а педали ученикам все равно придется крутить самостоятельно. И научить их этому могут именно те педагоги, которые сами умело держат руль", – подчеркнул Громовой.

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