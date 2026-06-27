'Заместитель директора по карандашу и бумаге': Громовой объяснил, что не так с цифровизацией в школах и почему мир от нее отказывается

Школам стоит меньше увлекаться диджитализацией и вернуться к базовым вещам – чтению бумажных учебников и письму от руки в тетрадях. Такое мнение высказал украинский педагог, публицист и руководитель портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

Видео дня

Свои выводы заслуженный учитель Украины подкрепил опытом других стран. Об увиденном, он рассказал в видеоролике, который опубликовал в Facebook. Тему диджитализации он назвал "модной" и рассказал, что в одной из школ его родного города даже появился соответствующий заместитель директора.

Между тем, по словам Громового, ожидания, что цифровые технологии и социальные сети обеспечат прорыв в качестве образования, не оправдались. И на это указывает опыт стран, которые начали этот переход раньше.

Страны, которые были пионерами диджитализации, сейчас пересматривают этот подход и возвращаются к традиционным инструментам обучения. "Например, Швеция сейчас возвращается к карандашу и бумаге", — сказал Громовой. В этой стране действительно отказались от электронных учебников и вернули в образовательный процесс привычные бумажные книги.

Главные истории дня

Педагог объяснил это особенностями человеческого мозга, который лучше воспринимает информацию не с экранов, а во время письма и работы руками. Особенно это касается детей младшего возраста, ведь их способности развиваются через мелкую моторику. "Таланты детей, особенно малышей, находятся на кончиках их пальцев", – отметил он. В качестве примера такой работы руками Громовой привел Японию, где даже маленькие дети ловко пользуются палочками для еды, что, по его мнению, также способствует развитию навыков.

"Поэтому прекратите диджитализацию, вернитесь к здравому смыслу и введите должность заместителя директора по карандашу и бумаге, потому что это работает. Это проверено веками. И это соответствует человеческой природе", — подчеркнул Громовой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, за что украинские учителя раскритиковали НМТ, предположив, что компьютерный тест заставит абитуриентов уехать за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!