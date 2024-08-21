'Учитель года-2025': кто может принять участие в конкурсе и когда нужно зарегистрироваться

Украинские педагоги могут поучаствовать в конкурсе "Учитель года-2025". Он состоится в четырех номинациях – зарубежная литература, история, трудовое обучение/технологии, химия.

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Для регистрации требуется педагогический стаж не менее 3 лет и основное место работы. Подать заявку можно с 23 сентября по 14 октября 2024 года. Соответствующее уведомление обнародовало Министерство образования и науки на официальном сайте.

Также педагогам следует подать организационному комитету первого тура конкурса информационную карточку в сроки, которые определяют соответствующие оргкомитеты первого тура конкурса.

Дополнительную информацию педагоги могут получить в приложении обнародованного документа.

Первый тур конкурса состоится в ноябре 2024 - феврале 2025 года. Второй тур "Учителя года" проведут в апреле-мае 2025 года.

Ранее OBOZ.UA говорил, что в Украине пройдет сертификация учителей истории.

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