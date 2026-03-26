'Учитель – не няня. Он не должен застегивать 20 молний и искать потерянные карандаши!' Педагоги поделились криком души из-за самообслуживания детей

Украинская учительница начальных классов поделилась возмутительной для нее ситуацией, касающейся умения маленьких школьников обслуживать себя. Она отметила, что не должна постоянно отвлекаться на то, чтобы помочь ученику застегивать молнию или искать потерянные вещи.

Пост об этой проблеме педагог опубликовала в соцсети Threads. Она напоминает, что учитель прежде всего должен давать знания – читать, писать, считать, мыслить – а не быть няней для учеников.

Так, она считает, что такие навыки дети уже должны иметь, когда идут в школу, иначе тратится много времени урока на то, что ученик "копается в рюкзаке". Такие умения должны формировать родители еще в дошкольном возрасте, чтобы ребенок потом чувствовал себя уверенно и спокойно, умел взять приборы, организовать свое место, одеться, поесть. По ее мнению, самообслуживание – это тоже важная составляющая готовности детей к школе.

Автора поста поддержали и другие педагоги. Они делились наболевшим из своей практики о том, с какими ситуациями сталкивались в работе. В частности, отмечают, что именно навыки обслуживать себя являются определяющими, когда родители решают, готов ли ребенок идти в школу.

Однако некоторые не согласились с такой позицией учительницы, аргументируя это тем, что учитель – это человек, к которому можно не бояться обратиться с любым вопросом, зная, что она всегда поможет.

