'Учитель отвечает головой': почему в школах Британии инструменты влияния на проблемного ученика более действенны, чем в Украине

Педагог из Украины, которая работает в Великобритании, Надежда Майбогина рассказала, что в двух странах кардинально разные подходы к тому, как влиять на проблемных учеников в школах. В Украине все заканчивается только разговорами и записями в дневник, а в Британии каждая школа разрабатывает собственную политику санкций, однако главный принцип состоит в том, что учитель не остается один на один с проблемным поведением ученика.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, британские учителя лишь сообщают о фактах такого поведения, а затем должны вмешаться те, для кого поведение школьников – специализация. Некоторые санкции даже закреплены на законодательном уровне.

В Украине, как отметила Майбогина, если ученик на уроке мешает другим и учителю, ему обычно напоминают правила поведения и намекают на последствия.

"Но никак нельзя его просто выставить за дверь. Потому что учитель отвечает "головой" за жизнь и здоровье ребенка, который, не дай Бог, от пренебрежения его/ее индивидуальными потребностями, сделает себе харакири или сожжет школу. Еще вариант – написать в дневник и выразить свои эмоции хотя бы размером букв и яркостью красной пасты. Но в электронном дневнике не выскажешь", – написала она.

Также учитель может пожаловаться классному руководителю в надежде, что он сможет повлиять на родителей, а те, со своей стороны, на ребенка. Кроме того, есть вариант обратиться к психологу, который в "невынужденной и положительной атмосфере" научит ребенка "навыкам саморегуляции, эмпатии и сотрудничества".

И последний вариант – разговор на "ковре" в кабинете директора или выписанный выговор.

"С точки зрения ученика, все эти "меры" можно разделить на несколько: поговорили, поговорили угрожающим тоном, выписали бумажку, что, в принципе, отнюдь не влияет ни на распорядок дня ученика, ни требует от ученика дополнительных усилий, ни налагает ограничений", – объяснила педагог.

В то же время, в британских школах факты плохого поведения, невыполнение домашнего задания и нарушение правил фиксируются в электронной системе, идентифицируются по отдельному классификатору и сообщаются родителям через красные наклейки в дневнике, звонки и письма.

Какие инструменты влияния на проблемное поведение в школах Британии:

– Предупреждение. Обычно британские ученики реагируют на словесное предупреждение, понимая, что будет дальше.

– Он-колл (On-call). Если поведение не изменилось после первого предупреждения, то учитель нажимает кнопку на компьютерном рабочем столе и в окошке указывает фамилию ученика, номер класса и суть проблемы. Тодт в класс приходит дежурный с рацией и забирает ребенка на разговор.

– Разговор после уроков (Catch Up). Сам разговор проводит не учитель, а руководитель года или другой работник (он может связаться с учителем и получить дополнительные подробности инцидента). Catch-up может привести к задержанию после уроков на час.

– Вывод из класса. После первого предупреждения учитель может попросить ученика выйти из класса. Ученик должен сесть за стол возле аудитории и выполнять задания от учителя или читать книгу. Невыполнение приводит к задержанию после уроков.

– Лишение "социального" времени. В британских школах есть большие перемены – по 20 и по 40 минут. За плохое поведение ученик может быть лишен свободного времени

– Задержание после уроков (Detention). Эта санкция в стране предусмотрена на законодательном уровне. Задержание может быть вследствие нарушения правила (например, не надел галстук или пришла в школу с накрашенными ногтями), плохого поведения или невыполнение домашнего задания. Первый случай – задержание на 30 минут, повторный случай – 60 минут, систематическое нарушение правил – 120 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Майбогина рассказала, что главное отличие между британскими и украинскими школьниками в том, что детям за границей не безразлично то, какие хобби у педагога и как он проводит свое свободное время.

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