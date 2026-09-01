Учителей не хватает: в МОН решили, кто будет проводить уроки в школах

Преподаватели вузов будут проводить уроки для учеников 10–12 классов. Такую модель планируют внедрить в рамках пилотного проекта реформы старшей школы, который в этом году стартует в 150 лицеях.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, передает Освіта.ua. По его словам, реформа старшей профильной школы предусматривает более тесную синхронизацию и интеграцию высшего образования со средним.

"Мы очень хотим посмотреть, как эта модель, о которой мы так много говорим, сработает уже в этом году в ходе эксперимента в 150 пилотных лицеях", – прокомментировал Трофименко кадровый кризис с учителями в школах.

Он отметил, что университеты должны более тесно интегрироваться со школами в рамках реформы старшей профильной школы. Реформа, в частности, предусматривает, что учащиеся лицеев получат доступ к материально-технической базе университетов, кампусам и лабораториям.

Чиновник надеется, что сознательные университеты, стремящиеся к развитию, должны воспитывать очень сознательных абитуриентов еще со школьной скамьи.

Согласно реформе старшей школы, с 2027 года дети будут изучать обязательные предметы, представляющие все образовательные области, определенные Государственным стандартом. 10-й класс станет для школьников адаптационным: ученики смогут ознакомиться с выбранным профилем и изменить его по желанию. Количество предметов по выбору будет увеличиваться до 12-го класса, а количество обязательных – уменьшаться

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