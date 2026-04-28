Учительница дала детям самостоятельную работу, где все ответы – 67: как отреагировали школьники. Вирусное видео

Учительница начальных классов Инна Михалева дала детям самостоятельную работу по математике, где все ответы в примерах были 67. Когда же школьники начали понимать, какие цифры получаются, их удивлению не было предела.

Некоторые из детей, когда видели ответ, начали улыбаться и показывать руками движения из известного мема "six seven". Видео, которое педагог выложила в TikTok, собрало более 400 тысяч просмотров.

Пользователей сети захватила идея учительницы и они отмечали, что для детей это, вероятно, самая интересная контрольная, а счастливее школьников не найти. В то же время, многие указывали, что именно такими должны быть педагоги, которые разбираются в современных трендах и на одной волне с учениками.

"Разве нужно детям много для счастья? Всего лишь чтобы учитель был с ним на одной волне".

"Учитель в теме, вы крутая, мой вам респект – такие искренние улыбки у деток, класс".

"Это, вероятно, самая положительная контрольная из всех возможных, отличная идея".

"Лучшее, что я видела, какие дети все счастливы!"

"Вот это учитель на одной волне с учениками, вот это я понимаю! И самостоятельная прошла на позитиве".

Напомним, британские школы заполонил мем "шесть-семь" – слова, которые наугад выкрикивают ученики или рисуют себе эти цифры на лице. Учителя называют этот тренд "самым бессмысленным". Опрос 10 000 педагогов показал, что четверо из пяти школьных преподавателей слышали эту вирусную фразу во время проведения уроков в течение недели, а среди учителей младших классов этот процент вырос до 90%.

Считается, что тренд пришел в Великобританию из США. Больше всего пострадали учителя математики, уверяют специалисты. В то же время педагоги других предметов говорят, что упоминание страницы 67, года 1967 или любых других фраз, содержащих 6 или 7, вызывают бурный хор. Даже учителя физкультуры не могут этого избежать.

