Учительница из Португалии выступила против ласковой украинизации и обратилась к родителям: дайте возможность вашим детям расти украинцами!

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и намерениями страны-врага захватить нашу территорию и сделать ее без украинцев, речи о ласковой украиницизации не может идти. Об этом отметила учительница из Португалии Наталья Борисенкова.

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Она призвала родителей школьников, которым тяжело переходить на государственный язык, не лишать своих детей быть украинцами. Таким образом, они станут учителями для взрослых. Об этом педагог рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Если уж родителям некомфортно разговаривать на украинском языке, то мне кажется, это будто предавать наши национальные интересы и тех всех, кто уже положил жизнь за наше государство, или сейчас, рискуя жизнью, защищает ее. Если трудно переходить на украинский язык, то хотя бы дайте возможность вашим детям расти украинцами! Тогда они станут и для вас учителями, – сказала Борисенкова.

Кроме того, педагог отмечает, что нужно искать для детей украинский контент и создавать мощную языковую среду.

По словам Борисенковой, если будет продолжаться ласковая украинизация и отсутствие мотивации, то возникнет угроза уничтожения нашего народа как нации.

"Если мы будем продолжать ласково украинизировать, не будем мотивировать, убеждать, то возникнет угроза уничтожения украинцев как нации. Представляете ли себе всю Украину русскоязычной?", – делится педагог.

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