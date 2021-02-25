Учительница из Ривненщины вскарабкалась на парту, чтобы зачитать стих, и стала звездой сети. Видео

Учительница литературы из Ривненщины залезла на парту в камуфлированной одежде, чтобы продекламировать Владимира Маяковского. Видео этого выступления набрало десятки тысяч просмотров в сети.

Фрагмент урока Валентины Ткачук засняли на камеру ее ученики. Сама женщина к интернет-ажиотажу относится равнодушно, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Директор школы Владимир Федорась в комментарии журналистам рассказал, что увиденному не удивился, поскольку учительница – креативная.

"Возможно, кому-то это нравится, кому-то не нравится, но равнодушным остаться очень трудно", – отметил директор.

Учительница декламирует Маяковского. Источник: Скрин видео

Учительница Валентина Ткачук. Источник: Скрин видео

Ученики утверждают, что педагога в школе любят и уважают. Ролик также посмотрели в областном управлении образования. Креативность женщины там назвали плюсом.

"Если педагог не выходит за рамки моральных и этических норм, значит он совершенно правильно это делает, тогда его материал не является сухим, он носит прикладной характер, данный учитель интересен ученикам", – считает руководитель управления образования на науки Ривненской области Петр Коржевский.

Валентина Ткачук. Источник: Скрин видео ТСН

Одежду в военном стиле женщина сшила себе сама. Потому что, по ее словам, это привлекает внимание детей.

Изменять подачу на уроках зарубежной литературы она не собирается. Как и выступать против камеры в классе, потому что, как сказала педагог, на своих уроках она открыта и скрывать нечего.

В то же время к онлайн-славе учительница относится безразлично. "У меня две коровы и навоз как лежал с позавчера, так и сегодня и куча увеличивается и тем коровам к моей популярности... Они только ждут сено", – пошутила учительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской школе №18 учитель предмета Защита Отечества якобы призывал детей поздравить всех родных с праздником армии оккупантов, который отмечался 23 февраля. На это пожаловалась военная ВСУ, призвав компетентные органы отреагировать.

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