Учительница математики назвала самую большую ошибку учеников 10-х классов при подготовке к НМТ

Самая большая ошибка, которую могут допустить ученики 10 классов при подготовке к сдаче национального мультипредметного теста, заключается в снижении темпов в следующем году. Если школьники не продолжают работать с той же интенсивностью, они могут не улучшить свои результаты или получить лишь незначительное повышение успехов.

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На этом отметила учительница по математике в заметке в Instagram. Педагог уверяет, что многие ученики считают, что если они имеют 150-160 баллов на демонстрационных тестах, то могут расслабиться. На самом деле, по ее словам, это большая ошибка.

"Какую ошибку чаще всего допускают ученики 10-х классов, которые начинают готовиться к НМТ заблаговременно и готовятся в течение двух лет? Эта ошибка заключается в снижении темпов обучения после первого учебного года. Потому что, ученики думают, что часть материала уже проработана, причем основная часть, и они уже имеют определенные результаты. Они уже пишут НМТ на 150 или 160 баллов, и поэтому на следующий год можно расслабиться. Однако на самом деле это не так. Если вы снизите темпы обучения на второй учебный год, вы можете улучшить свои результаты очень незначительно или даже не улучшить их вообще", – делится педагог.

Напомним, украинская учительница, которая сдавала НМТ в 2024 году, дала советы нынешним абитуриентам. Она отметила, что ученики должны рассчитывать только на себя при прохождении экзамена.

Педагог делится, что компьютерная система может зависнуть, а участников может выбить из тестирования. Именно поэтому она советует выписывать выбранные варианты ответов на лист бумаги. Ведь, по ее словам, после восстановления системы у поступающих не будет времени на повторное решение задач.

Если у поступающих что-то не получилось на первом блоке, особенно с математикой, не стоит расстраиваться и паниковать. Педагог советует, в таком случае, сосредоточиться на других предметах.

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