Учительница на примере вазы объяснила ученикам 4 класса, что такое горе. Вирусное видео

Учительница начальных классов Райан Бразил из США (штат Калифорния) использовала обычную вазу, чтобы объяснить своим ученикам в четвертом классе, что такое горе. Она провела аналогию, что этот сосуд символизирует мозг и сердце.

В видео, которое стало вирусным и набрало более 12 тысяч распространений и более 30 тысяч лайков, педагог использовала помпоны и смятый лист бумаги, чтобы показать детям, как горе может наполнить сердца и головы. Она забрасывала в вазу маленькие шарики, каждый из которых означал ежедневные вещи, заполняющие ментальное пространство человека: шум, вопросы, ошибки и обычный стресс – обычно места достаточно, чтобы справиться с этими вещами. Но когда кто-то горюет, часть этой вазы уже полная, ведь горе занимает место не только в сердце, но и в мозгу.

Чтобы проиллюстрировать это, учительница добавила в вазу шарики из черной бумаги.

"Горе может сделать вас более уставшими, менее терпеливыми и быстрее чувствовать себя перегруженными", – объяснила она и добавила, что хотела, чтобы ученики поняли, что если я в последнее время казалась не в себе, то дело не в них. Просто мой мозг и сердце сейчас выполняют много дополнительной работы.

"Это превратилось в один из самых целебных моментов, которые я когда-либо имела в своем классе", – призналась учительница.

После этого класс нарисовал собственные "вазы", наполняя внутреннюю часть чувствами и мыслями, а внешнюю – вещами, которые помогают им снова освободить пространство: доброта, смех, рисование, разговоры, отдых. Вместе они создали совместную работу под названием "Мы создаем пространство друг для друга".

Почему такие уроки помогают детям переживать горе

Как пишет сайт Motherly, дети переживают горе иначе, чем взрослые. Они часто испытывают эмоции, которые еще не могут назвать, и это может привести к путанице или страху. Поэтому, открытые, соответствующие возрасту, разговоры о потере помогают детям развивать эмоциональную устойчивость и уменьшать тревожность.

