Учительница начальных классов показала, как проводит детям зрительный диктант: в чем преимущество такого метода. Видео

Украинская учительница начальных классов Алина Лещенко поделилась одним из способов интересно и с большей пользой провести в классе диктант. Она применяет метод зрительного диктанта для тренировки внимания у школьников и развития зрительного восприятия.

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Об этом она написала на своей странице в Instagram, а также показала видео, как это происходит в классе. Его обычно применяют с помощью флеш-карт.

Суть в том, что учитель оставляет на одной из парт листок с написанным диктантом. Дети должны подходить к парте, читать текст, запоминать его, а затем возвращаться и записывать все, что вспомнят. Школьникам можно подходить к тексту столько раз, сколько им нужно, чтобы лучше запомнить предложение.

"Бегать на уроке – нормально, если вы используете метод зрительного диктанта. Цель этого вида работы – развить точность зрительного восприятия. Зрительные диктанты направлены на тренировку внимания, активизацию мышления и способствуют осознанному запоминанию правильного написания слов", – отметила педагог.

В комментариях большинство пользователей положительно отреагировали на такой метод, но некоторые отметили, что это не диктант, а списывание.

"Да разве это диктант? Это списывание. А название ему: активное или двигательное, или списывание в движении"

"Ого, прикольно!"

"Очень интересно, попробую со своими"

"Какая это интересная идея"

"Классная идея! Спасибо".

Как сообщал OBOZ.UA, учительница НУШ Вера Прохорчук рассказала, как заинтересовывает детей в начальной школе чтением с помощью интерактивного метода. Он называется "чтение с ловушкой".

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