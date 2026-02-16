Учительница напомнила санитарные нормы к объему домашних заданий в Украине: родители удивятся

В социальных сетях довольно часто можно встретить сообщения родителей о том, как много в школе задают домашних заданий и что дети очень устают. Однако учительница начальных классов с 22-летним стажем Татьяна Ухина напомнила о том, что существуют санитарные нормы по их объему.

В видео на своей странице в TikTok она подробно рассказала, сколько времени должен уделять ребенок выполнению домашней работы в зависимости от его возраста. И это значительно меньше, чем современные дети тратят сейчас.

"Вы вообще знаете санитарные нормы рекомендованные Министерством здравоохранения Украины (МОЗ) по объему домашних заданий? Если не знаете, то я вам напомню", – говорит педагог в видео.

Преподавательница рассказывает, что согласно этим рекомендациям:

ученикам 1-2 классов домашние задания задавать не рекомендуется;

ученики 3-5 классов должны тратить на выполнение домашних заданий до одного часа;

в 6-9 классах – полтора часа;

в 10-12 классах – 2 часа.

Также учительница отметила, что по ее мнению, в почтаковой школе вообще не нужны домашние задания, ведь это дополнительная нагрузка не только ученикам, но и учителю.

"Как по мне, лучше пусть ребенок ходит на различные кружки – как спортивные, так и художественные – и уделяет время себе", – уверена педагог.

