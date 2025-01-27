Учительница назвала аргумент в пользу объединения истории Украины со всемирной: когда просишь сопоставить события – у детей ступор

Если детей спросить на уроке всемирной истории, какой материал они проходили по предмету история Украины, они чаще всего не могут вспомнить. Более того, если учитель попросит сопоставить события из этих двух предметов, то у школьников возникает ступор.

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Об этом говорит кандидатка исторических наук, учительница истории и гражданского образования Антонина Макаревич в интервью Литера ЛТД. Она уверяет, что эти два предмета нужно объединить, ведь, возможно, это поможет улучшить знания школьников.

"У них есть курс разрозненный, отдельно история Украины, отдельно всемирная история. О чем это говорит? Сегодня, например, урок истории Украины, поговорили. Завтра приходишь, у нас сегодня всемирная история, все, они переключились, они не помнят о чем мы вчера говорили. И мне очень досадно, когда забросали в комментариях, что это уничтожение истории Украины. Да и так ее плохо знают. Куда еще хуже", – говорит Макаревич.

Поддержал такое мнение и молодой учитель начальных классов Антон Атаманчук. Он подчеркнул, что события, происходившие одновременно из обеих историй, должны и изучаться одновременно.

Украинцы разделились в своих взглядах по этому вопросу. Не все поддержали такую инициативу.

"Я преподаватель истории в университете, в прошлом учитель истории в школе. Ни в коем случае нельзя объединять курс истории Украины и всемирной истории в один курс. Это бред".

"Так давайте украинскую литературу и зарубежную литературу объединим, гулять так гулять".

"Вы хоть преподавали? Я говорю как учитель, это ужас! Мы в любом случае делаем сопоставление и интеграцию тем! Эксперты... Детей спросите для начала".

"Спрашивают всех кроме самих историков. Я, как историк, говорю, что это плохая идея, чтобы лучше знать историю не нужно соединять, а искать новый путь преподавания, искать детям что-то интересное, а не сухую информацию".

"Давайте в один курс объединим украинский язык и английский! А что, зачем учить их отдельно, пусть будут вместе".

"У меня в 10,11 классе была просто литература: украинская+зарубежная. Это издевательство. Совершенно не продумана была программа".

"Это сложно, наша учительница разделяла на темы, где мы недели учили всемирную историю, затем контроль знаний и начинали историю Украины, это было очень удобно и не путаешься, потому что по расписанию на неделе было два предмета".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских школах вместо предметов "История Украины" и "Всемирная история" будут преподавать объединенную дисциплину. Министерство образования и науки утвердило концептуальные основы реформирования исторического образования, предусматривающего введение единого общеобразовательного курса.

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