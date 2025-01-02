Учительница называла второклассницу 'тупой, бестолковой и глухой', ребенок боялся заходить в класс: в сельской школе в Кировоградской области подтвердили буллинг

В селе Благодатное в Кировоградской области подтвердили буллинг со стороны учительницы, которая называла второклассницу тупой, бестолковой и глухой. По словам мамы девочки Татьяны Коробчук, педагог обзывала школьницу, унижала ее и делала это в присутствии одноклассников.

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Женщина уверяет, что такое отношение к ее ребенку началось после того, как она сделала замечание учительнице, сообщает. Разговор состоялся в начале учебного года, когда Коробчук сказала педагогу, что недопустимо повышать голос на детей, наказывать их и заменять уроки, чтобы школьники оставались без перерыва. Уже с октября девочка начала отказываться ходить в школу и боялась заходить в класс.

"В начале второго класса у меня был разговор с Людмилой Павловной, с классным руководителем, о том, что недопустимо, когда классный руководитель повышает голос, наказывает детей, недопустимо заменять уроки, чтобы дети не уходили на перерыв, чтобы постоянно была математика. На что Людмила Павловна обиделась. Я поняла, что состояние моего ребенка ухудшается. У нее начались боли во время посещения школы. Болел живот. Она постоянно просилась в туалет", – делится Коробчук.

По ее словам, дочь отказывалась рассказывать, что происходит в школе. Именно поэтому женщина положила в рюкзак диктофон, который записал общение в классе. Как уверяет мама школьницы, ее ребенка постоянно буллила учительница.

"Я услышала то, что идет постоянный буллинг моего ребенка. Грубое обращение с детьми, постоянно под прессом, постоянная травля, оскорбительные слова, называла ребенка тупым, бестолковым и глухим", – добавляет Коробчук.

Сама же классная руководительница Людмила Гура уверяет, что любит детей и хочет работать в школе. Кроме того, она отметила, что не оскорбляла девочку, извинилась перед мамой и сделает это при необходимости еще раз.

"Я ребенка не оскорбляла, просто сказала слово, я даже не помню, какое слово. Это я могла на себя сказать, я не говорила имя девочки. Я не кричу и не оскорбляю. Если все устроится, я этого хочу, не хочу никаких скандалов, я хочу работать дальше. Этих детей я набрала и обещала родителям научить их, они мне доверили. Извинения еще могу попросить, если она считает, что я виновата, что я немного повышала голос. Я виновата, это не педагогически. Хочу попросить прощения, я не настроена враждебно", – рассказала Гура.

По результатам служебного расследования, которое провели в школе, учительнице выписали суровый выговор и сообщили о случае буллинга полицию. Все члены комиссии, рассматривавшей дело, единодушно были на стороне мамы и ребенка. Несмотря на то, что педагог их коллега, ее действия осудили.

В то же время подтвердили факт буллинга и полицейские. Так что против учительницы будут составлены административные материалы по соответствующей статье.

"Словесные оскорбления, подпадающие под квалификацию, психологическое насилие, не были единичны. Есть доказательства в виде объяснений и аудиозапись, подтверждающих их систематичность", – отметили в полиции.

Однако после огласки ситуации Людмила Гура написала заявление на увольнение и отказалась комментировать такое решение.

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