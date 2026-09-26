Учительница попросила детей «не выходить за поля» в тетрадях: то, как выкрутился ученик, поразило сеть. Фото

Ученик оригинально выполнил просьбу учительницы не выходить за поля в тетради во время контрольной работы. Парень просто закрасил часть красной линии корректором и дорисовал полукруг, чтобы уместить весь текст.

Об этом случае женщина рассказала в соцсети Threads. К своему посту она добавила соответствующее фото из тетради ученика.

Ученик нашел нестандартное решение

Перед контрольной работой учительница предупредила учеников, что за выход за поля будет снимать баллы.

"За поля не выходим, потому что буду снимать баллы", — написала автор поста.

Однако школьник нашёл способ выполнить требование учительницы. Онзакрасил часть красной линии корректором, а на её месте дорисовал полукруг, за пределы которого его текст уже не выходил

Фото такого решения привлекло внимание пользователей сети.

Что пишут пользователи

Пользователи Threads оценили находчивость школьника. В комментариях его решение называли гениальным и шутили, что парень в будущем сможет успешно решать сложные проблемы.

"Я считаю это гениальным, +1 за продуманность", — написал один из пользователей.

"Где-то, наверное, слышал, что красные линии можно сдвигать", — пошутил другой.

"Уэтого ученика когда-нибудь будет 40 заводов, и у него все будет постепенно", — отметил комментатор.

"Креативно)) Не снимайте вы этот балл))", – добавил еще один пользователь.

Другие тоже поддержали школьника:"А он и не вышел, поля растянулись, с кем не бывает)".

А один из пользователей предложил отдельно отметить изобретательность ученика: "За оценку — минус 1 балл. За сообразительность, изобретательность и умение решать проблемы — +100 баллов и вакансия антикризисного менеджера".

Напомним, учительница из Черновцов показала видео контрольной работы шестиклассника, который при ее оформлении просто переписал с доски весь текст, не заменив надпись "Фамилия и имя" на свои данные. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей сети, которые подшучивали над невнимательностью школьника.

Как писал OBOZ.UA, видео учительницы "Новой украинской школы" Елены Сапроновой, которая продемонстрировала оценку учеников по группам результатов, озадачило пользователей сети. Педагоги в комментариях обсуждали новую систему и отмечали, что заполнение электронной документации стало отнимать много времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!