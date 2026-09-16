Учительница придумала упражнение для перфекционистов: после него родители перестают ругать детей за почерк

Учительница английского языка Мария Верпив поделилась упражнением, после которого родители перестают ругать детей за почерк. Педагог рассказала, что во время родительских собраний она раздает листы бумаги в косую и просит взять ручку в не доминирующую руку.

Под постом в Threads педагог отмечает, что родители школьников должны написать предложение о себе. Во время выполнения задания взрослым становится сложно и неудобно, а буквы получаются "каракулями". Кроме того, пока родители пишут, учительница ходит и приказывающим тоном напоминает им, чтобы они делали это аккуратно и старательно. А после этого напоминает взрослым, чтобы они были терпеливыми по отношению к детям.

"Когда я провожу с родителями собрания перед началом учебного года, у меня есть любимое упражнение, которое помогает детям почувствовать беспомощность и сложность освоения графомоторных навыков в начале обучения. Я даю им лист с косой линейкой и прошу взять ручку в не доминирующую руку. Задание – написать предложение о себе. Становится сложно, неудобно, буквы превращаются в каракули. А сбоку я еще хожу и интонирую повелительным голосом: "Пиши красиво, старательно, что это за буквы такие". После упражнения напоминаю, чтобы были терпеливыми к детям в этот период", – добавила педагог.

В комментариях родители отмечали, что еще никто не закончил школу, не умея писать или читать. К тому же взрослые обращали внимание на то, что сейчас дети раньше идут в школу, а почерк не определяет дальнейшее будущее школьников.

"Еще никто не закончил школу, не умея читать и писать. Отстаньте от ребенка и дайте ему учиться в своем темпе".

"Просто напомню, что раньше мы учились писать в 7–8 лет, а сейчас первоклассницам едва ли исполнилось шесть".

"Как мне жаль тех детей, которые учатся писать. Но давайте честно: кому в жизни действительно помог красивый почерк?"

"Что я вам скажу, из-за этого почерка я чуть не сошла с ума с первой дочкой – я хотела, чтобы она красиво писала, ведь она могла, сколько это стоило моих нервов и детской психики. А теперь смотрю на ее почерк в 7 классе – половина букв уже печатных. Стоило ли это моего здоровья и ее? Расслабьтесь".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мама украинского школьника показала тетрадь с почерком своего сына, в которой ничего не понять из написанного. На одной из страниц также видно замечание учительницы, которая написала, что ей сложно проверять задания.

Мама мальчика также отметила, что ее сын не может прочитать то, что сам написал, однако в школе он учится очень хорошо. Украинцы активно комментировали этот пост. В частности, кто-то пошутил, что тетрадь нужно отнести в аптеку, ведь там работают профессионалы, которые смогут понять, что в ней написано.

Напомним, учительница начальной школы из Черкасс Диана Палаш дала советы родителям будущих первоклассников, ведь часто именно они волнуются больше, чем их сыновья и дочери. Педагог отмечает, что дети не обязаны уметь читать и писать, ведь этому их научат в школе. По её словам, гораздо важнее, чтобы ученики умели слушать, не боялись отвечать и ошибаться.

Следующим важным навыком, который называет Палаш, является самостоятельность. А именно, чтобы ребенок мог сам одеться, собрать рюкзак, попросить о помощи. По ее словам, без этого в школе будет сложно. Также педагог советует уже сейчас начинать приучать мальчиков и девочек к режиму дня. Ведь если они ложатся спать в 23:00, то в сентябре им будет сложно просыпаться.

Учительница настаивает, чтобы родители не пугали детей школой, ведь это не наказание, а новый этап в их жизни. Самое главное, что должны делать родители – это поддерживать своих детей, ведь им нужно знать, что их любят не за успехи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поделились курьезами первых недель учебы детей и рассмешили сеть.

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