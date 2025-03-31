Учительница украинского языка о сленге: пусть дети лучше говорят 'кринж' и 'чиназес', чем употребляют русские слова

Учительница украинского языка Екатерина Тимошенко рассказала, что раньше сленг в общении детей имел больше заимствований из русских слов. Но, современные подростки больше используют англизмы вроде "кринж" и "чиназес", что намного лучше. Педагог также отметила, что сленг существовал во все времена, а современные слова исчезнут из общения.

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Об этом Тишенко рассказала в интервью Литера ЛТД. Она поделилась, что ее ученики были в восторге, когда на уроке прорабатывали тему сленга и рассказывали значение слов. При прохождении темы об архаизмах им было не так интересно.

"Сленг был во все времена. Сейчас, что не может не радовать, у нас сленг с англизмами. Был такой период, когда больше из России заимствовали, из их пространства. Но я считаю, лучше мы будем с "чиназесом" и "кринжем", вообще ничего против не имею. И это ведь тоже симптоматично, потому что дети повзрослеют и эти слова потеряются из употребления, будут уже другие и сленг будет развиваться", – сказала учительница.

Отвечая на вопросы ведущего, педагог отметила, что во всем должна быть золотая середина, однако она не считает, что англизмы "засоряют" украинский язык. Ведь есть слова, которые не стоит заменять в общении. К примеру, планшет на "гортайчик", или хит-парад на "дахівку".

Кроме того, учительница отметила, что в современном общении и до этого не было заимствованных слов, поэтому в разговоре должно быть место для украинского языка.

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