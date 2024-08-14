Учителя, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года, больше не будут получать деньги: решение правительства

Украинских учителей, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, лишат возможности получать выплаты за простой. Решение касается и педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

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Такое постановление принял Кабинет Министров, сообщает правительственный портал. Известно, что раньше финансирование за простой получали учителя, чьи школы прекратили свою деятельность из-за оккупации или боевых действий.

"Образовательная субвенция в части оплаты простоя предусматривается для педагогических работников учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров, которые находятся на территории Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине создадут кадровый резерв для учителей. Инструмент предполагает, что педагог будет получать среднюю заработную плату в течение всего периода регистрации. Однако работники образования должны проходить обучение для работы на деоккупированных территориях. В кадровом резерве учителя будут получать больше средств, чем на простое.

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