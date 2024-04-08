Учителя пишут работы за детей: научный работник назвал серьезную проблему МАН в школьном образовании Украины

Украинский исследователь и доктор философии Максим Мацала обратил внимание на необходимость трансформации Малой академии наук. По его словам, в образовательной структуре ничего не меняется уже долгое время, а учителей принуждают заниматься дополнительной деятельностью. Кроме того, работник образования утверждает, что значительное количество педагогов пишет работы за детей. В то же время ученики, чьи учебные заведения имеют большее финансирование и поддержку вузов, скорее одержат победу. Вместо этого "простые" педагоги даже не хотят пытаться, чтобы их школьники за что-то боролись, а делают все для отчетности перед чиновниками.

По мнению Мацалы, причиной такого отношения стают, в частности, низкие зарплаты, нехватка времени и сил учителей. Он считает, что есть случаи, когда в школах присутствует энтузиазм и профессионализм, а с детьми проводят реальные опыты.Однако это скорее исключения, только подтверждающие правило. Своим мнением ученый поделился в Facebook.

"МАН является принудительным видом работ для учителей. Они знают, что их коллеги из продвинутых заведений, у которых есть деньги и/или связи с ЗВО, способны поставить лучший опыт, написать лучшую работу, и ребенок потом расскажет и выиграет. Ребенку – плюс в резюме, если вступление куда-то за границу", – пишет Мацала.

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"И вот эти простые учителя не хотят даже пытаться (а когда пытаться? Времени и сил на все, когда такие мизерные доходы, не напасешься). И уже их школьник списывает что-то из Интернета, чтобы была отчетность перед чиновниками. Видимо, со временем есть школы, где энтузиазм и профессиональность есть, и с детьми реально проводят опыты. Исключения, подтверждающие правило", – добавляет педагог.

Он предлагает во время проведения конкурсов оценивать вовлеченность ребенка, а не крутизну опыта или оборудования в школе. По его мнению, если школьник готовился сам или с наставником, это можно будет понять на собеседовании. В частности, учеников, которые могут самостоятельно, хоть и подсматривая в листок, объяснить о чем их работа, следует оценивать выше.

В тоже время школьники, которые пришли просто прочитать текст исследования, написанного учителем или кандидатом на заказ, должны получать более низкие баллы.

Ученый считает, что в таких ситуациях будет ясно, кто из детей действительно гений и заслуживает наград, а кого нужно исключить из олимпиад.

Также Мацала предлагает производить предварительный отбор работ и конкурсантов на уровне школ. Например, если ученик не может связать два слова, или наставник или оборудование школы слишком слабы, чтобы выступить дальше, то никого не должны пропускать в следующие этапы. В то же время, в таком случае, должен быть краткий отчет в управление образования.

По мнению исследователя, чиновники должны получать премии за помощь оборудованием школам, а не за то, что столько участников поехало на конкурс МАН от района.

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