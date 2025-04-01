Учителя зарабатывают 3,5 тысячи евро, а дети гуляют при -20°: интересные факты о школьном образовании в Финляндии

В Финляндии учителя получают около 3,5 тысячи евро (157 000 грн). Однако для того чтобы стать педагогом, нужно закончить магистратуру, ведь человека после бакалавриата не возьмут преподавать. Уроки длятся по 45 минут, а на перерыве дети обязательно выходят на улицу подышать свежим воздухом, даже если на улице минус 20 градусов. Кроме того, учебные заведения придерживаются пунктуальности.

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Так, если ребенок опаздывает хотя бы на минуту, его могут не впустить даже в помещение школы. Также, если ученика нет на уроках, то родителям приходит сообщение и они должны уведомить учебное заведение о причинах отсутствия. Об этом рассказала украинская журналистка Галина Сергеева, проживающая в Финляндии с 2018 года, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

После окончания средней школы дети поступают в лицей, гимназию или профтехучилище. В зависимости от оценок происходит распределение школьников в учебные заведения.

"В Финляндии десятибалльная система оценивания. Если у школьника пятерки из десяти, то он проходит в лицей или гимназию. Можно также заниматься подготовкой в специальных заведениях, когда ребенок хочет все-таки поступить в лицей, если не хочет, то в профтехучилище. Многие идут именно туда, даже те, кто хорошо учится. Потому что школа действительно дает очень хорошее образование. С плохими оценками не будет шанса учиться в хорошем лицее", – делится журналистка.

Если у учеников плохие оценки, то их могут оставить на второй год. Так, в частности, дочери Сергеевой, учительница посоветовала еще раз пройти программу восьмого класса, чтобы подтянуть финский язык и получить высшие баллы.

"У дочери были идеальными математика и физика, но финский язык у нее на плохом уровне, потому что она год проучилась в подготовительном классе, который состоял из детей-мигрантов. Поэтому учительница посоветовала остаться на еще один год в восьмом классе. По оценкам она могла перейти в девятый, но здесь такая система, к которой сейчас переходит Украина, – после девятого класса поступать в гимназию или лицей", – объясняет женщина.

Также в девятом классе у школьников обязательная рабочую практику. Ученик должен сам найти и бесплатно работать две недели. За это подростки получают оценки, которые затем идут в аттестат. Таким образом, дети знакомятся с рабочей жизнью. Ребята обычно могут работать в магазинах продуктов, а девочки – в магазинах одежды или кафе. Некоторые родители могут устроить их и к себе на работу.

"Моя дочь нашла работу в кафе, когда ей было 15 лет. Она очень хорошо работала, чем понравилась всему коллективу. Когда Оле исполнилось 18 лет, ее охотно взяли туда на работу снова и дают смены, которые ей удобны. Все ее подружки тоже работают, и это настолько нормально, как и жить самим", – рассказывает Сергеева.

Перед поступлением в университет ученики берут свободный год, чтобы путешествовать или просто отдохнуть. Однако сама журналистка не соглашается с такими взглядами, поэтому ее дочь сразу пошла учиться в вуз. В то же время ее подруги в это время решили работать.

Продолжительность учебного года зависит от климата и заканчивается в конце мая, а новый начинается в первую неделю августа. У школьников, кроме обычных каникул, еще есть "лыжные" в феврале.

Начальная школа и средняя имеют отдельные помещения, поэтому у школьников разные уборные, раздевалки, столовые. В то же время, лицеи также отдельная инфраструктура. В младших классах дети почти не имеют домашнего задания. Обычно им могут приказать прочесть маленькую страницу, однако и это никто не будет проверять. В первые годы обучения обучение расслаблено и легко, отмечает журналистка.

По ее словам, задания и уроки похожи на игру, а основной акцент сделан на самостоятельности. Так, родителям подчеркивают, чтобы они не помогали детям делать домашние задания. Также уже с первого класса ученики должны сами ходить или ездить на велосипеде в школу. С седьмого класса начинается очень серьезное обучение. Всем необходимым школьников обеспечивают учебные заведения.

Учителя общаются с родителями посредством специальной программы, где они оставляют комментарии или замечания. Позвонить могут только в экстренном случае. Кроме того, здесь также нет родительских чатов.

За плохое поведение учеников могут выгнать из школы. За потасовку, например, школьников забирают на глазах всего класса домой. Для того чтобы не было конфликтов, с подростками проводят беседы социальные работники. А в случаях буллинга может собираться несколько комиссий.

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