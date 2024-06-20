''Учиться – это всегда ограничивать себя в чем-то''. Сергей Захарин объяснил, почему школьники программу проходят, а знания не усваивают

Для того чтобы стать образованным человеком, нужно упорно работать, вдумываться в содержание прочитанного или услышанного, запоминать материал и "пропускать" его через себя. Однако такие правила не всегда соблюдают школьники и часто просто "проходят" программу в школе, однако не усваивают знания.

Бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин уверяет, что при обучении всегда придется ограничивать себя в чем-то, ведь образование следует "добывать". Об этом чиновник рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что при обучении необходимо отказаться от прихотей, а вместо этого тратить время и энергию на овладение материалом.

"Получить образование – значит отказаться от многих прихотей, а тратить время и энергию на овладение материалом. Учиться – это всегда ограничить себя в чем-то. Ученики есть успешные и неуспешные. Так было всегда. Наличие учеников, которые не хотят или не умеют учиться, не успевают овладевать учебным материалом, демонстрируют неудовлетворительную успеваемость – это не нонсенс. Это явление не свидетельствует о несовершенстве образовательной системы или определенной методики", – говорит Захарин.

Он привел в пример изучение иностранного языка, где приходится системно учить отдельные слова и словосочетания, а затем складывать их в систему. Если же просто "проходить" такой материал, добыть знания не удастся.

Читайте интервью с Сергеем Захариным на OBOZ.UA в субботу 22 июня.

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