Угрожали отправить учеников на фронт: стало известно, чем закончился громкий конфликт в школе Львова

Лаборанта, который на уроке физики угрожал отправить учеников школы №30 на фронт, привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили выговор, после чего он был уволен по соглашению сторон. Кроме того, наказание получил и директор учебного заведения, которому также был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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Об этом сообщила Служба образовательного омбудсмена в сообщении в Facebook. Там также рассказали о деталях обязательств руководителя школы после громкого конфликта.

Да, директор должен:

неукоснительно соблюдать требования законодательства Украины в сфере образования в части защиты учащихся от любых форм физического или психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку;

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности посредством объявления выговора учителя физики за нарушение требований должностной инструкции;

принять меры по организации безопасной и здоровой образовательной среды в учебном заведении.

По словам полиции, в отношении лаборанта составлен и отправлен в суд административный протокол.

"В контексте этой ситуации хочу отметить, что очень важно каждому на своем уровне реагировать, когда чьи-то права нарушаются: и педагогам, и ученикам, и родителям. Ведь когда мы наблюдаем за нарушением прав, издевательствами, но не вмешиваемся, чтобы помочь, то тем самим становимся соучастниками нарушений или издевательств. В ситуации, которая произошла в школе № 30 г. Львова, к сожалению, учительница не остановила насилие и не защитила от его проявлений учащихся", – добавила омбудсмен.

Напомним, в сети распространилось видео, на котором, как тогда утверждалось, учитель физики (он оказался лаборантом) на уроке называл детей "придурками", "д*билами" и "отправлял" их на передовую. Учительница, присутствовавшая в классе, не остановила лаборанта от его высказываний.

"Надо на фронт, на передовую, поняли? И, может, там вздохнете быстрее! Придурки! Надоело! Д*были конченые!" – говорил мужчина на видео.

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