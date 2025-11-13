"Укласти" или "заключити" соглашение: как правильно сказать на украинском
Русификация украинцев, которая длилась десятилетиями, приучила нас употреблять слова, не свойственные украинскому языку. Например, многим кажется, что глагол "заключати" является вполне нормальным и им можно пользоваться. Но на самом деле в украинских словарях его не существует.
А как же тогда быть? Чем заменить это слово во всем том разнообразии случаев, где мы привыкли его употреблять? OBOZ.UA разбирался с вопросом.
Для начала давайте разберемся, как толкуется русский глагол "заключать". Это поможет нам определить, где он применяется и лучше подобрать соответствия. Итак, словари дают ему такие толкования:
- помещать куда-то;
- договариваться;
- делать выводы;
- лишать свободы;
- иметь как суть.
Давайте разберемся с каждым таким случаем отдельно. Это поможет нам лучше подобрать варианты перевода.
Помещать куда-то
В таком случае лучшим соответствием будет слово "брати". Например:
- брати в дужки / лапки (обратите внимание, не "кавички");
- брати в обійми.
Договариваться
Здесь все сильно зависит от контекста. Если речь идет о письменной договоренности, то употребляем підписувати", "укладати". А в некоторых случаях уместным будет тот же глагол "брати". Рассмотрим на примерах:
- укладати договір;
- підписувати угоду;
- брати / укладати шлюб;
- укладати перемир’я.
Делать выводы
Правильный перевод видим уже в формулировке самого толкования. Информацию мы "підсумовуємо", "робимо висновки", "підбиваємо підсумки":
- в кінці бесіди він підсумував;
- лікар видав медичний висновок.
Лишать свободы
Для этого случая украинский язык имеет очень точный глагол "ув'язнювати". Или же снова можно воспользоваться словом "брати" или "поміщати":
- ув’язнювати на термін до 5 років;
- брати під варту;
- поміщати у в’язницю.
Иметь как суть
Здесь аналогом слова "заключается" будет глагол "полягає" або "криється". Иногда уместно будет употребить и вариант"міститься". Вот какие можно использовать примеры:
- суть полягає;
- таємниця криється;
- сенс міститься.
