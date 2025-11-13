'Укласти' или 'заключити' соглашение: как правильно сказать на украинском

Русификация украинцев, которая длилась десятилетиями, приучила нас употреблять слова, не свойственные украинскому языку. Например, многим кажется, что глагол "заключати" является вполне нормальным и им можно пользоваться. Но на самом деле в украинских словарях его не существует.

А как же тогда быть? Чем заменить это слово во всем том разнообразии случаев, где мы привыкли его употреблять? OBOZ.UA разбирался с вопросом.

Для начала давайте разберемся, как толкуется русский глагол "заключать". Это поможет нам определить, где он применяется и лучше подобрать соответствия. Итак, словари дают ему такие толкования:

помещать куда-то;

договариваться;

делать выводы;

лишать свободы;

иметь как суть.

Давайте разберемся с каждым таким случаем отдельно. Это поможет нам лучше подобрать варианты перевода.

Помещать куда-то

В таком случае лучшим соответствием будет слово "брати". Например:

брати в дужки / лапки (обратите внимание, не "кавички");

брати в обійми.

Договариваться

Здесь все сильно зависит от контекста. Если речь идет о письменной договоренности, то употребляем підписувати", "укладати". А в некоторых случаях уместным будет тот же глагол "брати". Рассмотрим на примерах:

укладати договір;

підписувати угоду;

брати / укладати шлюб;

укладати перемир’я.

Делать выводы

Правильный перевод видим уже в формулировке самого толкования. Информацию мы "підсумовуємо", "робимо висновки", "підбиваємо підсумки":

в кінці бесіди він підсумував;

лікар видав медичний висновок.

Лишать свободы

Для этого случая украинский язык имеет очень точный глагол "ув'язнювати". Или же снова можно воспользоваться словом "брати" или "поміщати":

ув’язнювати на термін до 5 років;

брати під варту;

поміщати у в’язницю.

Иметь как суть

Здесь аналогом слова "заключается" будет глагол "полягає" або "криється". Иногда уместно будет употребить и вариант"міститься". Вот какие можно использовать примеры:

суть полягає;

таємниця криється;

сенс міститься.

