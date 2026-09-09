Украина готова перейти на двухдневный НМТ: директор УЦОЯО назвала главное условие

В Украине в 2027 году может быть введен двухдневный формат национального мультипредметного теста (НМТ). При этом существуют определенные риски, связанные с проведением экзамена таким образом.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, передает Освіта.ua. В частности, она отметила, что в случае двухдневного проведения экзамена возникает проблема доезда абитуриентов до экзаменационных центров. Это касается абитуриентов с временно оккупированных территорий, территорий активных боевых действий, а также участников, находящихся за рубежом. Для них двухдневный формат будет сложным как с организационной, так и с финансовой точки зрения.

"Если будет принято иное решение на государственном уровне, мы готовы его выполнить", – отметила Вакуленко.

В то же время она убеждена, что и количество предметов, и содержание оценивания соответствуют потребностям Украины и должны оставаться неизменными. При этом предметы, которые сейчас являются обязательными, и в дальнейшем должны оставаться таковыми, ведь украинский язык и математика проверяют способность человека к обучению в целом, а история Украины формирует мировоззренческие позиции ребенка.

Напомним, самый высокий балл на НМТ абитуриенты получили по предмету на выбор — немецкий язык — 156. Далее в списке идет французский язык — 151,9 балла, третье место занимает английский — 151,3. В то же время самый низкий средний балл был по математике — 131,9.

39 888 абитуриентов не сдали математику на НМТ — это каждый восьмой абитуриент, что стало худшим результатом в 2026 году. Всего 48 590 участников экзамена не преодолели порог хотя бы по одному предмету. Украинский язык не сдали 6 217 выпускников, а историю Украины — лишь 1 283.

Максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету в этом году набрали 3 712 участников – больше всего по английскому языку (2 194 результата) и математике (1 152 результата). По истории Украины 300 баллов набрали 366 абитуриентов, по украинскому языку — 267, по украинской литературе — 175, по физике — 52, а по географии — всего шесть.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что почти каждый третий участник НМТ 2026 не стал студентом украинского вуза.

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