Украинец – номинант на премию лучшего учителя Европы поделился своим нестандартным подходом обучения детей. Видео

Украинский учитель информатики Александр Жук, который вошел в топ-9 лучших учителей Европы, уверяет, что одним из главных подходов в обучении детей он считает привязку к жизни. Кроме того, очень важно дать школьникам инструменты для самореализации и показать, что украинское образование – лучшее в мире.

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В интервью Суспільному педагог рассказал, что во время уроков активно использует искусственный интеллект и робототехнику, чтобы развивать школьников и подготовить их к жизни за пределами школы. Именно этот подход оценили его коллеги. Учитель уже 16 лет работает школьным преподавателем, а его ученики – дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.

"Очень часто использовались такие подходы с привязкой к жизни, то есть практические. Мы, например просчитывали, как можно на 100 долларов совершить путешествие по миру", – делится педагог.

В учебное заведение, в котором работал Жук перед началом полномасштабного вторжения, попал вражеский дрон. Поэтому сейчас учитель работает с детьми в смешанном формате на базе другой школы. Педагог уверяет, что украинскому образованию есть что демонстрировать и оно одно из лучших.

Свой профессиональный путь Александр Жук начал в 2018-м. С тех пор неоднократно представлял Украину на международных образовательных конкурсах. В 2020 году вошел в топ-50 лучших учителей мира, а уже через год – одержал победу в конкурсе Global Teacher award.

Напомним, Александр Жук стал первым украинцем, который попал в топ-9 лучших педагогов на конкурсе Cambridge Dedicated Teacher Awards. Среди более пяти тысяч номинантов из 101 страны мира его работу назвали лучшей среди европейских участников.

Педагог входит в топ-50 лучших по версии Global Teacher Prize, был лауреатом премии Global Teacher Prize Ukraine 2018. В 2020 году он выиграл грант в размере 25 тысяч долларов и открыл открыл STEM-лабораторию, в которой создан медиа-центр

Жук работает в школе с 15 лет, в частности обучая детей с недостатками слуха, опорно-двигательного аппарата и синдромом Дауна. Много времени уделяет школьникам, посещает с ними различные мероприятия, путешествует и реализует проекты. Учитель привлекает внимание к людям с недостатками слуха и выступает со звездами на языке жестов.

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