Украинец стал студентом года в английском колледже: награду вручали в Blenheim Palace, где родился и жил Черчилль. Фото

Украинец Илья Шуманский стал лучшим студентом года в колледже Abingdon & Whitney College, расположенном в графстве Оксфордшир (Англия). Награду номинанту вручали в родовом поместье герцогов Мальборо, где родился британский политик и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

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О награде сообщила мама парня – Юлия Жданова в Facebook. Студент учится на факультете креативных индустрий. Также он имеет награду за выдающиеся достижения (Overall Achievement Award). По словам женщины, в колледже обучаются 12 тысяч студентов, среди которых были выбраны три победителя.

"Илью наградили в Бленхеймском дворце как "Студента года". В колледже обучается более 12 тысяч студентов. От каждого факультета было выдвинуто по два номинанта, все они официально получили награду и звание "Студент года". Из них члены совета управляющих выбрали трех победителей. Мы невероятно гордимся тем, что Илья вошел в эту тройку", – написала Жданова.

Главные истории дня

Бленхеймский дворец – всемирно известный дворец, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что ученик Калушского научного лицея имени Дмитрия Бахматюка Андрей Яковина занял третье место на Международном конкурсе по физике "International Physics Competition IPhyC" в возрастной категории от 16 до 19 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 5600 школьников и студентов из более чем 100 стран мира.

Юноша набрал 26 баллов из 30 возможных. Участники общались онлайн на английском языке. Школьник уже второй год подряд завоевывает призовые места на ученических олимпиадах по биологии, химии, физике и астрономии на областном и всеукраинском уровнях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка впервые в истории одержала абсолютную победу на европейской олимпиаде по информатике.

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