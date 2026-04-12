Украинка рассказала, сколько зарабатывают педагоги в Ирландии и почему там невыгодно работать учителем. Инфографика

 Ирена Ремик Калдаш
Моя Школа
В Ирландии воспитатели и учителя зарабатывают от 13 до 17 евро (около 650–850 грн) в час. Этой суммы недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этой стране, ведь стоимость жилья высокая. Поэтому работать педагогом здесь не выгодно.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинка нигерийского происхождения Синди Джеймс. По ее словам, для жизни в однокомнатной квартире стоит рассчитывать примерно на 2000 евро (101 000 грн), тогда как аренда комнаты обойдется около 1000 евро (около 51 000 грн).

"В Ирландии не хватает не только педагогов, но и многих других специалистов: медиков, водителей и тому подобное. Что касается оплаты труда, то могу сказать лишь приблизительно: воспитатели и учителя зарабатывают от 13 до 17 евро (около 650–850 грн) в час. В целом этого недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, ведь в Ирландии очень дорогое жилье. Мне кажется, что учитывая такие расходы, быть педагогом здесь просто невыгодно", – рассказывает Джеймс.

Она добавляет, что питание стоит около 100 евро в неделю (5 тыс. грн). К этому также стоит добавить коммунальные услуги, транспорт и мелкие бытовые расходы, что составляет около 400–500 евро (20 000–25 000 грн).

По словам женщины, ей больше всего не нравится климат в стране, ведь там преобладает высокая влажность, постоянные дожди и недостаток солнца. Кроме того, в Ирландии острый жилищный кризис: аренда очень дорогая, а найти свободные варианты трудно даже при наличии средств.

В то же время, среди преимуществ Джеймс выделяет безопасность и отношение к детям, потому что их здесь уважают. Так, например, социальные службы работают чрезвычайно строго: если поступает сигнал о насилии в семье, они мгновенно приходят, разбираются в ситуации и при необходимости могут даже изъять ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о двух моментах, которые удивили украинскую маму в ирландском детсаду.

