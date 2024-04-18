Сельские школьники существенно отстают в математике от своих сверстников в городах. Отчет УЦОКО

Согласно результатам международного исследования PISA-2022, украинские 15-летние подростки из сельских местностей существенно отстают от своих сверстников из городов в математике. В небольших населенных пунктах школьники показывают лучшие результаты в категориях "Количество" и "Пространство и форма". В больших городах ученики демонстрируют лучшую осведомленность в разделе "Неопределенность и данные".

Школьников оценивали по четырем разделам – количество, неопределенность и данные, изменения и зависимости, пространство и форма. Об этом стало известно из очередного отчета, который подготовил украинский центр оценивания качества образования и обнародовал на официальном сайте.

"Данные, зафиксированные в миниотчете, свидетельствуют, что нашему учительству есть над чем работать в аспекте формирования математической грамотности ученичества по всем разделам математического содержания", – говорится в сообщении УЦОКО.

Также исследование показало, что подростки из гимназий или лицеев имеют более высокие баллы, чем школьники обычных школ из всех категорий. Но во всех типах учебных заведений ученики показали лучшие результаты в шкале "Количество", чем у других.

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Кроме того, на успех влияет и социально-экономический статус. Чем он выше, тем лучше показатели средних баллов по всем шкалам. Однако все школьники, независимо от положения, имеют одинаково более высокие результаты в категории "Количество".

УЦОКО подчеркнуло, что чем выше социально-экономический статус имеют подростки, тем выразительнее становится разница их средних результатов по всем подшкалам математического содержания.

Ученики колледжей, техникумов и профессионально-технических учебных заведений имеют подобно низкие результаты по всем содержательным математическим подшкалам. Все подростки этой категории, участвовавшие в исследовании, также продемонстрировали лучшее владение разделом "Количество".

Дети со средних школ получили более высокие баллы в категории "Изменения и зависимости", чем в "Неопределенность и данные".

В то же время школьники гимназий лучше осведомлены о содержании раздела "Неопределенность и данные".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всего 5% школьников в Украине смогли успешно выполнить все задачи по математике на PISA-2022.

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