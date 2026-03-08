Украинские слова, которые очень похожи на крымскотатарские, поразили сеть
В украинском языке существует немало слов, которые очень похожи по звучанию на крымскотатарские. Как объяснил в своем видео крымский татарин Эскендер, все они тюркского происхождения, то есть тюркизмы.
По его словам, все они настолько прочно закрепились в бытовых разговорах украинцев, что большинство не задумывается об их корнях. Дело в том, что каждое такое слово объединяет разные культуры, влечет за собой интересную историю. Об этом он рассказал в своем видео в социальной сети TikTok на странице codexcrimaeanicus.
Эксперт разобрал самые популярные тюркизмы, которые не только похожи по звучанию, но и имеют одинаковое значение и признался, что исследовать происхождение слов – его любимое занятие. Среди них:
- килим (kilim);
- кавун (qavun);
- гарбуз (qarpiz);
- тютюн (tutun);
- туман (tuman);
- лелека (leylek);
- кава (qahve);
- базар (bazar);
- козак (qazaq);
- майдан (maydan);
- сірник (sernik);
- торба (torba).
В комментариях автора поблагодарили за подборку, указывая, что о некоторых словах знали, что они – заимствованы, но есть и те, что удивили.
"Больше всего удивила ТОРБА. Считала, что более украинского слова и быть не может", – пишет пользовательница.
