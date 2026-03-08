Украинские слова, которые очень похожи на крымскотатарские, поразили сеть

В украинском языке существует немало слов, которые очень похожи по звучанию на крымскотатарские. Как объяснил в своем видео крымский татарин Эскендер, все они тюркского происхождения, то есть тюркизмы.

По его словам, все они настолько прочно закрепились в бытовых разговорах украинцев, что большинство не задумывается об их корнях. Дело в том, что каждое такое слово объединяет разные культуры, влечет за собой интересную историю. Об этом он рассказал в своем видео в социальной сети TikTok на странице codexcrimaeanicus.

Эксперт разобрал самые популярные тюркизмы, которые не только похожи по звучанию, но и имеют одинаковое значение и признался, что исследовать происхождение слов – его любимое занятие. Среди них:

килим (kilim);

кавун (qavun);

гарбуз (qarpiz);

тютюн (tutun);

туман (tuman);

лелека (leylek);

кава (qahve);

базар (bazar);

козак (qazaq);

майдан (maydan);

сірник (sernik);

торба (torba).

В комментариях автора поблагодарили за подборку, указывая, что о некоторых словах знали, что они – заимствованы, но есть и те, что удивили.

"Больше всего удивила ТОРБА. Считала, что более украинского слова и быть не может", – пишет пользовательница.

