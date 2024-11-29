Украинские учителя назвали 5 основных мотиваторов, которые стимулировали бы их не увольняться из школы

Сокращение бюрократической нагрузки, повышение заработной платы, создание благоприятных условий для профессионального развития, дружественный рабочий коллектив и материальное обеспечение учебного процесса. Именно это станет мотивацией для учителей не увольняться из школы.

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Такие данные показало исследование, рассказывает основательница общественного союза "Освіторія" Зоя Литвин в интервью Зеркалу недели. По ее словам, учителя, перегруженные работой и не имеющие мотивации, быстро уходят из профессии.

53% опрошенных педагогов указали, что недовольны количеством бюрократии и перечнем рабочих задач. 60% – объем рабочей нагрузки. 68% педагогов недовольны уровнем зарплаты. В то же время, молодежь отрицательнее оценивает свою зарплату, чем учителя старшего возраста.

Напомним, в Украине больше не хватает учителей начальных классов, естественных и математических наук. В городах дефицит составляет 19 тысяч педагогов, а в селах – примерно 11 тысяч. Больше всего не хватает работников образования в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему молодежь не хочет идти в школу.

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