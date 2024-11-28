В Украине стремительно уменьшается количество учителей до 30 лет: почему молодежь не хочет идти в школу

В Украине за последние два года количество учителей до 30 лет уменьшилось на 22%. В то же время количество педагогов в возрасте 41-50 лет снизилось на 15%.

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Об этом сообщила основательница общественной организации "Освіторія" Зоя Литвин в интервью Зеркалу недели. По ее словам, при поступлении в университеты у абитуриентов возникают вопросы о престиже профессии педагога и уровне зарплаты.

За неимением абитуриентов с высокими баллами на эти специальности снижается средний вступительный балл. Однако в 2023/2024 учебном году при поступлении на педагогические специальности было зафиксировано высший вступительный балл на бюджет – 167.

Литвин отмечает, что существует риск дальнейшего старения педагогов, поскольку учителя старшего возраста готовы к долговременной работе, чем их младшие коллеги. Так, среди педагогов в возрасте 46-55 лет таких 71%, а среди педагогов до 25 лет - 42%.

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