Украинских школьников за границей хотят поставить на учет: что это значит

Для украинских школьников, которые находятся за рубежом, хотят ввести систему единого электронного учета. Значительная часть учеников получают образование с помощью государственного лицея "Международная украинская школа" (МУШ), в который личные дела посылают по почте. Однако вопрос заключается в системном решении для всех детей, вынужденно оказавшихся в других странах.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на официальном сайте. Возможные пути, которые помогут в достижении этой цели, обсуждали во время совещания в ведомстве.

Участники заседания предложили разрешить МУШ принимать личные дела школьников в электронном виде, а также разработать соответствующие разъяснения.

Чиновники считают, что МУШ должна стать образовательным центром, который будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом.

Напомним, украинским детям, которые учатся за границей из-за войны России против Украины, при возвращении домой засчитают оценки, полученные в иностранной школе. В частности, Министерством образования и науки был разработан документ по отдельным рекомендациям, как обучать учеников в школе в условиях военного положения.

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