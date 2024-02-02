Украинским школьникам засчитают оценки, полученные в иностранной школе, при возвращении домой. Что для этого нужно

Украинским детям, которые учатся за границей из-за войны России против Украины, при возвращении домой засчитают оценки полученные в иностранной школе. В частности, Министерством образования и науки был разработан документ с отдельными рекомендациям, как обучать учеников в школе в условиях военного положения.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на официальном сайте. Там отметили, что обсудить ситуацию предложили представители украинской школы в Женеве.

Один из представителей образовательного ведомства отметил, что все оценки, которые школьники получили в иностранной школе, будут засчитаны на основании предоставленных документов. В частности, нужно будет предъявить выписку оценок, полученных за границей, а также справку о системе оценивания, которой пользуется страна, где проживали дети.

Исключение составляет украиноведческий компонент, который ученики могут изучать дистанционно в определенных учебных заведениях или на базе Международной украинской школы. В частности, речь идет о предметах украинского языка и литературы, истории Украины, основах правоведения, географии, гражданском образовании, защите Украины и "Я исследую мир".

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Таким образом, МОН стремится, чтобы дети избегали двойной нагрузки от обучения в двух школах – украинской и зарубежной.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обращался к директорам школ, чтобы они не "выжимали" находящихся за рубежом украинских школьников из родных учебных заведений. Правозащитник педагогов возмущен тем, что некоторые руководители устраивают экзамены по предметам, которые не касаются украиноведческого компонента и тем самым лишают детей возможности держать связь со школами в Украине.

По его словам, власти делают все, чтобы общение не прерывалось. К обсуждению присоединились и родители, которые рассказали, что учеников заставляют проходить даже письменную работу по физкультуре. А некоторые, по возвращении домой вынуждены были изменить учебное заведение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Горбачев объяснил проблему зачисления оценок школьникам, полученным за границей.

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