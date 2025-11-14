Украинский математик Богдан Рублев прокомментировал скандал вокруг олимпиады: это не провал – дети пришли не подготовленные

Украинский математик и доктор физико-математических наук Богдан Рублев назвал причину, почему 93% отличников не смогли справиться с заданиями на олимпиаде по математике, которую проводили среди учеников восьмых классов. По его словам, виноваты в провале вовсе не Министерство образования и науки или Малая академия наук, на которых сетуют из-за того, что задания якобы были слишком сложными и не соответствовали школьной программе.

В заметке в Facebook Рублев отмечает, что олимпиады – это интеллектуальные соревнования, к которым нужно готовиться. В частности, ученики, которые в них участвуют, должны иметь не только хорошую оценку по математике в школе, но и посещать кружки и факультативы, заниматься дополнительно с преподавателями или готовиться самостоятельно по математической литературе или материалам из интернета.

"Учительница, которая прямо заявила, что она ни одного кружка или факультатива для детей по подготовке к олимпиадам не провела, но отправила на районную олимпиаду по математике "отличников" в надежде, что они там что-то сделают, по завершении выдала пост, что олимпиада провалена потому что 93% учеников не сделали ни одной задачи на 7 баллов. Олимпиады – это интеллектуальные соревнования, к которым надо готовиться. Некоторые учителя ведущих математических учебных заведений и на уроках рассматривают интересные идеи при решении задач. А в целом учителя, которые разбираются в олимпиадах, проводят для учеников специальные кружки и факультативы, или советуют родителям найти тренеров на стороне, или готовиться самостоятельно по математической литературе или материалу в интернете", – пишет Рублев.

По его словам, некоторые учителя не объясняют детям, что к олимпиадам, как и к другим конкурсам, необходимо готовиться, а без должной подготовки шансов на успех мало. Специалист также отметил, что те, кто хоть немного разбираются в олимпиадах, указали, что минимум по две задачи были по силам ученикам, которые могут логически рассуждать и делать простые действия, сокращать дроби, делить и тому подобное. Кроме того, некоторые из задач были подобными тем, что проходили несколько лет назад.

Более того, Рублев подчеркивает, что из 15 областей, где так же проводились олимпиады, никто не указывал на то, что интеллектуальные соревнования провалены. Более того, в регионах добраться до места проведения олимпиады было труднее, зато в Киеве были организованы удобные локации для участников. Несмотря на это из заявленных десяти тысяч пришло всего семь.

Математик отмечает, что то же самое касается и нареканий относительно целесообразности проведения олимпиад в целом, соответствия задач школьной программе и необходимости подготовки к ним. Да, юные математики завоевывают золотые, серебряные и бронзовые медали на международных соревнованиях, однако никто это не афиширует так, как это сделали с районной олимпиадой, описание которой исказили.

Рублев считает, что результат районной олимпиады закономерным и никакой проблемы в нем не видит. Даже если часть детей скажет, что они больше не хотят участвовать в соревнованиях, то это нормально. Ведь, будут участники, которые любят этот предмет и будут готовиться к олимпиадам должным образом.

