Украинский педагог назвала ошибку родителей в воспитании, которая мешает детям достичь успеха в будущем

Современные родители пытаются сделать для детей все возможное и невозможное, не понимая, что в будущем мальчикам и девочкам надо будет адаптироваться к жизни. Однако постепенно взрослые устают, начинают нервничать и жаловаться, "почему дети вместо уважения раздражены и устраивают истерики".

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинский логопед и директор одного из частных садов Киева Оксана Лавриненко. Она также поделилась, что сейчас у родителей нет единой линии воспитания, поэтому они теряются. Кроме того, по словам эксперта, наблюдается и определенная гиперребенкоцентричность, а это не полезно ни для взрослых, ни для детей.

"Желание родителей сделать своего ребенка счастливым несмотря ни на что. Они не понимают, что в будущем ребенку надо будет адаптироваться к жизни, родители не смогут всегда быть рядом и закрывать этого ребенка от всего. Второй – это внутренние истории родителей и детей. Сначала родители пытаются сделать для ребенка все возможное и невозможное, они постепенно устают, начинают нервничать, а потом жалуются, почему "дети вместо уважения раздражены и устраивают истерики", – говорит Лавриненко.

Специалист советует родителям уменьшить тревожную опеку. Например, когда детям измельчают пищу, кормят с ложки, дают им все, что они хотят, держат за руку, чтобы они не упали. Логопед подчеркивает, что есть вещи, которые обязательно надо делать, но гиперзабота - это слишком.

В частности, это приводит к проблемам с сенсорным развитием мальчиков и девочек, когда они ничего не отбывают и не понимают, что происходит вокруг них. Ведь взрослые опекают от всего. Еще хуже, уверяет эксперт, когда к этому добавляются неконтролируемые гаджеты, которые забирают возможность почувствовать обычную жизнь.

"Есть вещи, которые обязательно надо делать, но гиперзабота – это уже перебор. Потому что потом мы имеем проблемы с сенсорным развитием детей, когда ребенок ничего не чувствует, ничего не понимает вокруг себя, потому что в лучшем случае его от всего опекают, а в худшем – он еще и сидит при этом в гаджетах и вообще не чувствует обычной жизни. Не знает, какая на ощупь трава, дерево или мяч", – объясняет Лавриненко.

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