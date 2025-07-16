''Украинский язык такой же, как русский''. Украинка, которая работает учительницей в Швейцарии, рассказала о распространенном мифе среди школьников

Украинка Анастасия Хальфон, которая работает учительницей в Швейцарии, рассказала о распространенном мифе относительно русского языка в этой стране. Так, однажды ее спросил ученик, сколькими языками она владеет. На что педагог ответила, что четырьмя – английским, французским, украинским и русским.

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В заметке в Тhreads она отметила, что на такой ответ школьник сказал, что украинский язык такой же, как русский, поэтому учительница говорит на 3,5 языках. Несмотря на то, что педагог пыталась объяснить разницу в языках, ученик весь год доставал ее вопросами именно о русской культуре.

"Работаю в старшей школе в Швейцарии. Каждый раз новый класс спрашивает: "Откуда вы? И на скольких языках разговариваете?" Говорю – на четырех: английском, французском, украинском и русском. И однажды один ученик выдает: "Украинский же такой же, как русский. Так вы говорите на 3,5 языках?" Я, конечно, пыталась объяснить, что нет – языки не совсем одинаковые. Но он меня целый год доставал: "А какие русские группы вы слушаете?", "А какие русские блюда вы готовите?", – поделилась Хальфон.

Украинцы отреагировали на такую ситуацию и поделились, что делают в подобных случаях.

"Так а вы сказали, что русские украинский не понимают? Большинство. Что русскоязычному трудно разговаривать на украинском, даже когда он его знает, потому что постоянно забываешь слова".

"Я объясняю иностранцам, что разница примерно как между итальянским и испанским или немецким и голландским".

"Да это же чистой воды буллинг, травля по нашему... уверена, что в Швейцарии есть соответствующие законы, которые должны вас защищать от него".

"Так не говорите, что разговариваете на русском. Я уже давно так делаю".

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