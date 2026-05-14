Украинцев поразила тетрадь ученицы по арабскому языку, которая напоминает произведение искусства. Фото

Учительница арабского языка из Ивано-Франковска Валерия поразила сеть тетрадью своей ученицы. Она показала, какие иллюстрации нарисовала девушка и как выглядят буквы алфавита, которые она писала ручкой для каллиграфии с толстым пером.

Педагог отметила, что такая тетрадь напоминает настоящее произведение искусства. На первой странице изображена принцесса Жасмин из мультика "Алладин", на которую, к отметила ученица, она похожа. Также девушка сделали иллюстрации к стихотворению и некоторым буквам арабского алфавита.

"Когда ученица не просто учит, а делает это красиво. Вот так выглядит прогресс и процесс. Это уже не тетрадь – это произведение искусства", – написала педагог.

Сеть поразил талант ученицы и они просили показать еще какие-то ее записи. Сама же девушка удивилась насколько популярной оказалась ее тетрадь и в комментариях отметила, что именно занятия вдохновляют ее рисовать.

"Вот моя тетрадь популярна. Пользуясь случаем хочу сказать, что Валерия – замечательная преподавательница, и если вам повезет к ней попасть – занятия будут вас вдохновлять и не такое рисовать!" – написала ученица.

Напомним, учительница украинского языка и литературы Светлана показала тетрадь ученицы седьмого класса и поразила сеть ее необычайным талантом. Девочка сделала иллюстрации к домашнему заданию произведения Олеся Бердника "Кто решится, огненным наречется". Педагог поделилась, что оставит себе на память тетрадь. В комментариях пользователи сети выразили свое впечатление талантом школьницы. Многие отмечали, что за подобные рисунки их ругали в школе. Украинцы предсказывали, что в будущем девочка будет иллюстратором, ведь их очень поразил талант ученицы. В то же время многие отмечали, что подобные задания нравятся детям.

